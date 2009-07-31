Молдове нужен нейтральный президент

Оппозиция в Молдавии намерена предложить на пост президента нейтральную кандидатуру, которая может быть поддержана всеми и не будет представлять ни одну партию. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Либеральной партии Молдавии мэр г.Кишинева Дорин Киртоакэ, отметив, что это будет разумный компромисс, который позволит избавиться от президента, защищающего интересы только одной партии. Поскольку Партия коммунистов в ходе избирательной кампании обещала способствовать стабилизации ситуации в стране, она должна проголосовать за избрание нового президента и уйти в оппозицию, считает Д.Киртоакэ.

Как отметил лидер Либерально-демократической партии Влад Филат, Молдавия является парламентской республикой, в которой роль президента не столь важна. По его мнению, проблема избрания депутатами парламента нового созыва главы государства вполне решаема.

По итогам прошедших в стране 29 июля досрочных парламентских выборов правящая в стране Партия коммунистов теряет большинство в высшем законодательном органе. По последним данным ЦИК, Партия коммунистов набрала 45,1% голосов, Либерально-демократическая партия Молдавии - 16,4%, Либеральная партия -14,4%, Демократическая партия - 12,6%, альянс "Наша Молдавия" - 7,4% голосов. В этом случае партия коммунистов получит в новом парламенте 48 мандатов, а оппозиция в случае объединения - в общей сложности 53 мандата, что позволит ей избрать председателя парламента и сформировать правительство, для чего необходимо 52 голоса. В то же время оппозиция не сможет самостоятельно избрать президента, который выдвигает кандидатуру премьера, для чего необходим 61 голос.

Как сообщалось ранее, четыре оппозиционные партии в Молдавии, которые проходят в новый парламент страны, договорились о создании правящей коалиции. В то же время детально вопрос создания правящей коалиции они договорились обсудить после объявления Центризбиркомом официальных результатов.

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