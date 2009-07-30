Украинские военные доставят топливо на Гренландию

Украина и Дания начали подготовку к операции по транспортировке украинскими военными летчиками топлива на остров Гренландия “Северный сокол - 2010”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сегодня на пресс-конференции в Виннице накануне Дня Воздушных сил сообщил командующий этого вида Вооруженных сил Украины генерал-полковник Иван РУСНАК.

“Мы начали планирование с датской стороной следующей операции “Северный сокол - 2010” по транспортировке топлива, которая является логическим продолжением операции “Казаки на льдине - 2009”, - сообщил И.РУСНАК.

Он напомнил, что в марте этого года самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ успешно выполнил поставленные задачи во время совместной украинско-датской операции “Казаки на льдине” по транспортировке топлива и других грузов на датскую полярную станцию “Север” на острове Гренландия.

Командующий также подчеркнул, что подразделения Воздушных сил являются постоянными участниками различных мероприятий международного военного сотрудничества, в частности, многонациональных учений в рамках программы НАТО “Партнерство во имя мира”, а также других учений Альянса, открытых для партнеров.

По словам И.РУСНАКА, главной целью участия украинских авиаторов в таких учениях является изучение опыта, приобретенного ведущими странами Европейского Союза и Североатлантического альянса в вопросах реформирования и развития военной авиации, подготовки специалистов для авиации и противовоздушной обороны, проведения совместных мероприятий по управлению и контролю за воздушным пространством, создания и функционирования современной автоматизированной системы управления войсками, планирования миротворческих операций и оказания гуманитарной помощи.

В целом, в течение пяти лет существования Воздушных сил было выполнено более 300 мероприятий военного сотрудничества на многосторонней и двусторонней основе, сообщил командующий.