Украина и Венгрия обсудили возможности военного сотрудничества

Руководители военных ведомств Украины и Венгрии обсудили возможности сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

По сообщению, сегодня в рамках визита в Украину в Киеве состоялась встреча государственного секретаря Министерства обороны Венгерской Республики Агнеш ВАДАИ с временно исполняющим обязанности министра обороны Украины Валерием ИВАЩЕНКО и переговоры в составе военных делегаций обеих стран.

В ходе переговоров В.ИВАЩЕНКО и А.ВАДАИ обсудили широкий спектр актуальных вопросов сотрудничества в оборонной сфере. В частности, вопросы состояния и перспектив украинско-венгерского сотрудничества в оборонной сфере, развития сотрудничества в рамках Вышеградской четверки, развития сотрудничества в рамках европейских и евроатлантических структур безопасности, сотрудничества в рамках британско-французской Инициативы по усилению вертолетной возможности ЕС, НАТО и ООН.

“Мы очень ценим постоянную поддержку и помощь, которую предоставляет Украине военное ведомство Венгрии в вопросах интеграции в европейские и евроатлантические структуры безопасности, - подчеркнул во время переговоров В.ИВАЩЕНКО. Также он поблагодарил венгерскую сторону за содействие и помощь в обучении военнослужащих Вооруженных Сил Украины на языковых курсах в Венгрии.

В свою очередь А.ВАДАИ отметила, что Венгрия и в дальнейшем будет поддерживать стремление Украины интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры безопасности, ведь членство Украины в этих структурах отвечает национальным интересам Венгрии.

30 июля, в последний день визита в Украину, госсекретарь Министерства обороны Венгерской Республики планирует встретиться с руководством Министерства иностранных дел Украины.