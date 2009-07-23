Саакашвили поблагодарил Обаму за слова, которые для Грузии – как музыка

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявляет, что Грузия видит свое будущее в сотрудничестве со США.

Как передает информагентство «Новости-Грузия», об этом он сказал, открывая сегодня в Тбилиси официальную встречу с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ.

Встреча тет-а-тет проходит в новой резиденции президента Грузии в районе Авлабар. Позже переговоры продолжатся в расширенном составе. В прямом эфире грузинских телеканалов транслируются первые минуты встречи.

М.СААКАШВИЛИ поприветствовал и поблагодарил США и вице-президента лично за ту помощь, которая оказывается Грузии, подчеркнув, что в свое время пакет в миллиард долларов был выделен по инициативе Д.БАЙДЕНА.

По словам М.СААКАШВИЛИ, Грузия является развивающейся демократией, которая основана на свободе слова, борьбе за независимость, свободу и суверенитет. «Но мы являемся государством, которое постоянно находится под угрозой», - отметил М.СААКАШВИЛИ, подчеркнув, что, несмотря на эту ситуацию, Грузия пытается преодолеть трудности и стать частью демократического мира.

«Я хочу поблагодарить президента ОБАМУ, который заявил, что в ХХІ веке не должно быть сфер влияния. Эти слова для Грузии – как музыка. Спасибо за такое яркое послание», – сказал М.СААКАШВИЛИ.

Президент Грузии также отметил, что для дальнейшего развития грузино-американских отношений есть прекрасная база – Хартия стратегического партнерства, и Грузия желает, чтобы сотрудничество охватывало все сферы.

Кроме того, М.СААКАШВИЛИ заявил об «исторической несправедливости» по отношению к Грузии, вспомнив о 500 тыс. беженцев и заявив, что страна пережила этническую чистку в зонах конфликта, «сравнимую с Дарфуром».

«Но мы все-таки крепко стоим и одолеем все вызовы с вашей помощью», – сказал М.СААКАШВИЛИ.

В свою очередь, Д.БАЙДЕН подчеркнул, что США «всегда рядом с Грузией» и эта поддержка касается разных направлений, в том числе сферы безопасности.

«Вы должны верить, что мы всегда с вами», – сказал он.