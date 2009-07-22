Байден прибыл в Грузию

Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН из тбилисского международного аэропорта с сопровождающей его делегацией прибыл в отель "Тбилиси Мэрриот", расположенный на проспекте Руставели.

Как сообщает ИА «Новости-Грузия», отель "Тбилиси Мэрриот" расположен по соседству со зданием парламента Грузии, у которого оппозиция планировала провести акцию, приуроченную к началу визита Д.БАЙДЕНА в Тбилиси. Полиция оцепила проспект Руставели и прилегающие улицы, выставив кордоны, в результате оппозиция решила собрать своих сторонников у здания Государственной филармонии, в конце проспекта Руставели.

На Авлабарской площади, откуда начинается дорога ведущая в сторону резиденции М.СААКАШВИЛИ, собралось около 3 тыс. человек с грузинскими и американскими флагами, чтобы поприветствовать вице-президента США. "Мы верим Америке", "США поможет нам", "Добро пожаловать", - такие лозунги держат в руках собравшиеся.

В резиденции состоится обед от имени главы Грузинского государства Михаила СААКАШВИЛИ. Там же пройдет торжественный концерт с участием популярных певцов грузинской эстрады и ансамблей народной песни и танца.

Утром 23 июля в тбилисской резиденции Президента состоится официальная церемония встречи Д.БАЙДЕНА и М.СААКАШВИЛИ. Затем они встретятся в формате один-на-один, позже к ней присоединятся ряд официальных лиц.

Затем в отеле «Тбилиси Мэрриот» пройдет встреча Д.БАЙДЕНА с представителями гражданского сектора и неправительственных организаций, затем там же - с лидерами оппозиции. Белый дом указывает, что вице-президент встретится с лидером Объединенной оппозиции Леваном ГАЧЕЧИЛАДЗЕ, лидером партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино БУРДЖАНАДЗЕ и лидером "Альянса для Грузии", бывшим послом Грузии в ООН Ираклием АЛАСАНИЯ. На встречу может быть приглашена и лидер партии "Путь Грузии" Саломе ЗУРАБИШВИЛИ.

Днем 23 июля в парламенте состоится церемония встречи Д.БАЙДЕНА, после завершения которой начнется двусторонняя встреча вице-президента США и председателя парламента Давида БАКРАДЗЕ.

После встреч в парламенте Д.БАЙДЕН прибудет в тбилисский Дворец молодежи, где пройдет его встреча с детьми-беженцами из Цхинвальского региона и Абхазии, а также вынужденно перемещенными лицами из Шида Картли (после событий августа 2008).

Вечером в четверг Дж.БАЙДЕН покинет Грузию.