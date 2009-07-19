Британия нанимает российских и украинских вертолетчиков в Афганистан

Великобритания вынуждена использовать вертолеты "третьего мира" для перевозки людей и грузов в Афганистан в условиях нехватки собственных вертолетов и самолетов, пишет в воскресенье британская газета Mail on Sunday.

"Британским войскам на передовой в Афганистане настолько не хватает вертолетов и транспортных самолетов, что они вынуждены прибегать к помощи россиян", - считает автор.

Журналисты заявляют, что британское Минобороны использует в Афганистане транспортные Ми-8 и Ми-26 при перевозке как грузов, так и военнослужащих. Пилотируют вертолеты контрактники: хорошо знакомые с "Ми" россияне и украинцы.

Великобритания также арендует транспортный самолет "Антонов" для переброски транспортных средств и тяжелого оборудования с базы ВВС в самой Англии в Афганистан.

"Еще экстраординарнее ситуация, когда бойцы элитных британских спецподразделений вынуждены использовать вертолеты производства страны третьего мира для проведения тайных операций из-за катастрофической нехватки британских авиасредств", - указывает Mail on Sunday.

Высокопоставленные военные источники подтвердили газете, что ряд подразделений спецназа используют вертолеты, взятые в аренду у армии другой страны, название которой не приводится.