В Китае прошла первая российско-китайская тренировка перед учениями

23:18, 18 июля 2009
Мир
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Руководители довольны

Первая  совместная тренировка в рамках китайско-российских совместных  антитеррористических учений "Мирная миссия-2009" прошла сегодня успешно на полигоне Таонань Шэньянского военного округа. Руководители учений с двух сторон дали высокую оценку ее  результатам.

Руководитель с китайской стороны, замначальника Генштаба НОАК  генерал-лейтенант Ма Сяотянь отметил, что квалификация,  профессиональные качества российских войск, их уровень  взаимодействия авиации и сухопутных войск оставили у него очень  глубокое впечатление.

Руководитель учений с российской стороны, заместитель главкома сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Студеникин очень  удовлетворен подготовкой китайских военнослужащих. "Они серьезно  готовятся к выполнению любой задачи, и у нас есть чему поучиться у наших китайских коллег". По его словам, в духе дружбы и  взаимопонимания проходят все мероприятия, все от этого получают  удовольствие.

Совместные китайско-российские антитеррористические учения  "Мирная миссия-2009" пройдут с 22 по 26 июля в три этапа. Первый - стратегические консультации - состоится 22 июля в Хабаровске. Второй и третий - подготовка к антитеррористической операции и само ее проведение - пройдут с 23 по 26 июля на  полигоне Таонань Шэньянского военного округа.

Синьхуа

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