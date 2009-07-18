В Китае прошла первая российско-китайская тренировка перед учениями

Первая совместная тренировка в рамках китайско-российских совместных антитеррористических учений "Мирная миссия-2009" прошла сегодня успешно на полигоне Таонань Шэньянского военного округа. Руководители учений с двух сторон дали высокую оценку ее результатам.

Руководитель с китайской стороны, замначальника Генштаба НОАК генерал-лейтенант Ма Сяотянь отметил, что квалификация, профессиональные качества российских войск, их уровень взаимодействия авиации и сухопутных войск оставили у него очень глубокое впечатление.

Руководитель учений с российской стороны, заместитель главкома сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Студеникин очень удовлетворен подготовкой китайских военнослужащих. "Они серьезно готовятся к выполнению любой задачи, и у нас есть чему поучиться у наших китайских коллег". По его словам, в духе дружбы и взаимопонимания проходят все мероприятия, все от этого получают удовольствие.

Совместные китайско-российские антитеррористические учения "Мирная миссия-2009" пройдут с 22 по 26 июля в три этапа. Первый - стратегические консультации - состоится 22 июля в Хабаровске. Второй и третий - подготовка к антитеррористической операции и само ее проведение - пройдут с 23 по 26 июля на полигоне Таонань Шэньянского военного округа.

Синьхуа