Россия разложит Черноморский флот в разные корзины

Россия создаст пункт базирования своего Черноморского флота в Новороссийске вне зависимости от ситуации с Севастополем.

Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ РФ Олег БУРЦЕВ.

«Не может флот базироваться в одной базе (Севастополь), нельзя яйца хранить в одной корзине», - сказал О.БУРЦЕВ.

По его словам, вне зависимости от результатов переговоров между Россией и Украиной о возможности базирования Черноморского флота в Севастополе после 2017 года Россия будет развивать инфраструктуру базы в Новороссийске. «В Новороссийске мы обречены развивать инфраструктуру», - отметил он.

О.БУРЦЕВ подчеркнул, что на переговорах с Украиной по Черноморскому флоту нельзя допустить пересмотра базовых соглашений от 1997 года.

«Мы не собираемся допустить ревизии этих соглашений. У нас есть проблемные вопросы, в частности, по инвентаризации и по вооружениям, но эти вопросы решает существующая совместная российско-украинская комиссия именно на основе базовых соглашений по ЧФ», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 июля пресс-служба партии «Единая Россия», ссылаясь на бывшего командующего Северным флотом РФ, члена Совета Федерации Федерального собрания РФ Вячеслава ПОПОВА сообщила, что на строительство береговой инфраструктуры в Новороссийске для базирования Черноморского флота России планируется потратить более 10 млрд. рублей (около 312 млн. долларов). «Насколько я знаю, в настоящее время выделено 2,2 млрд. рублей на строительство инфраструктуры в Новороссийске, но после завершения строительства олимпийских объектов в Сочи эти строительные ресурсы, а также специалистов можно будет направить на обустройство береговой инфраструктуры в Новороссийск. Пока мы располагаем и временем, и необходимыми средствами», - сказал В.ПОПОВ и добавил, что в целом на строительство береговой инфраструктуры в Новороссийске планируется потратить более 10 млрд. рублей.

14 июля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Николай МАКАРОВ заявил, что Россия не ставит перед собой цель покинуть базу в Севастополе, но предусмотрит в Новороссийске строительство объектов для ЧФ РФ.

Договор об использовании ЧФ РФ базы в Севастополе действует до 2017 года.