Россия возьмет на вооружение ракету, которая «летает не туда»

Межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования "Булава" - главное оружие нового поколения стратегических подводных лодок ВМФ России - будет принята на вооружение флота, заявил первый замначальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал Олег Бурцев.

Очередной испытательный пуск "Булавы" 16 июля оказался неудачным: из-за нештатного срабатывания первой ступени ракета самоликвидировалась. Ряд аналитиков вновь заговорили о необходимости отказа от проекта, однако Бурцев считает иначе. "Мы обречены на то, что эта ракета будет летать", - приводит РИА новости слова вице-адмирала в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Хотя реальные ассигнования в разработку «Булавы» не афишируются, «Независимое военное обозрение» пишет, что за десять лет проект поглотил минимум 300 млн долл. При этом неудачные испытания тянутся с февраля этого года. В качестве причин провальных пусков российские военные уже перебрали все возможные версии – от заводского брака и до диверсий с саботажем.

Newsruсообщает, что мнения экспертов относительно целесообразности продолжения проекта разделились на диаметрально противоположные. Директор Института военного и политического анализа Александр Храмчихин считает, что "совершенно очевидно, что надо прекращать испытания и выбрасывать деньги в воздух, а заняться ракетой "Синева" - единственной ракетой, которая у нас летает". А главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук генерал-майор Владимир Дворкин полагает, что испытания "Булавы" стоит продолжить. По его словам, неудачный пуск - это печальное событие, но отказываться от ракеты не стоит: альтернативе "Булаве" нет.