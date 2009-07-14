Израиль перебросил в Красное море два военных корабля

Израиль перебросил два военных корабля из Средиземного моря в Красное через контролируемый Египтом Суэцкий канал, передают местные СМИ, трактуя операцию как предупреждение Ирану или признак активизации борьбы с контрабандой оружия в сектор Газа.

Информация о проходе через Суэц ракетных корветов "Эйлат" и "Ханит" - самых крупных кораблей израильских ВМС - поступает со ссылкой на источники в Египте. Израильские военные воздерживаются от официальных комментариев.

Вместе с тем эксперты обращают внимание на то, что цензура не препятствует распространению подобных сообщений, в том числе по каналам государственных СМИ.

В июне сообщалось о переходе в Красное море и обратно израильской подводной лодки класса "Дольфин", способной, как считается, нести ядерное оружие. Основной целью маневров тогда была названа демонстрация Ирану возможностей израильского флота, напоминает РИА "Новости".

В случае с ракетными корветами высказываются предположения, что они могут быть задействованы в перехвате судов с контрабандным оружием, предназначенным для палестинских группировок сектора Газа.

"Эйлат" и "Ханит" - два из трех корветов типа Саар-5, разработанных в Израиле, и состоящих на вооружении ВМС страны. Водоизмещение 1075 т, длина 85,6 м, ширина 11,9, осадка 3,2 м, крейсерская скорость 17 узлов (максимальная - 33), экипаж - 74 человека. На корме — ангар и вертолётная площадка.