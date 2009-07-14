Россия провела испытания ракеты с подводной лодки

Источник в российском военном ведомстве сообщил, что 13 июля ВМФ РФ произвел запуск штатной баллистической ракеты морского базирования РСМ-54 "Синева" (по классификации НАТО - SS-N-23 Skiff), сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА "Новости".

По словам источника, запуск осуществлялся со стратегической подводной лодки проекта 667 (БДРМ) Северного флота (по классификации НАТО - "Дельта-4"). Где проводились испытания, собеседник журналистов не рассказал.

Ранее 13 июля президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия успешно провела испытания стратегической ракеты морского базирования, но не уточнил ее название.

Трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета "Синева" была принята на вооружение летом 2007 года. Ее длина составляет примерно 15 метров, диаметр - 1,9 метра, а стартовая масса - около 40 тонн. Осенью 2008 года "Синева" установила рекорд дальности полета - 11 тысяч 547 километров (при расчетной дальности 8300 километров). РФ планирует выпустить примерно 100 таких ракет.