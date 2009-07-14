НАТО начинает воздушные учения над странами Балтии

Учения ВВС НАТО, в которых примут участие военно-воздушные силы Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии и США, начнутся во вторник в небе над странами Балтии, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Участники двухдневных учений отработают взаимодействие военно-воздушных сил стран-членов НАТО и процедуру защиты воздушного пространства. Учения также направлены на укрепление связей Эстонии, Латвии и Литвы с интегрированной системой ПВО НАТО NATINADS (NATO Integrated Air Defence System).

Учения включают в себя элементы симуляции боевых действий, которые позволят как воздушным, так и наземным подразделениям проводить тренировки в режиме максимального приближения к реальным условиям. В учениях примут участие чешские истребители Gripen и американский транспортный самолет C-130, который во вторник прибудет в Таллинский аэропорт.

Координация самолетов и наведение их на цели будет осуществляться из пункта управления ВВС Эстонии в поселке Эмари и единого Балтийского центра управления в литовском городе Кармелава.

Руководить учениями будут из штаба ВВС НАТО в Рамштайне (Германия).

Это уже третьи военно-воздушные учения, проводимые НАТО в воздушном пространстве стран Балтии. Первые учения прошли в октябре 2008 года, вторые - в апреле 2009 года.

Миссия НАТО по контролю воздушного пространства в небе Балтии открыта в 2004 году, когда Литва, Латвия и Эстония вступили в альянс. Истребители союзников базируются в Литве на военном аэродроме Зокняй. За пять лет здесь побывали контингенты из 13 стран НАТО. Каждая из стран охраняет балтийское небо в течение четырех месяцев, после чего происходит ротация.

Согласно действующему соглашению, альянс обеспечивает охрану воздушного пространства над странами Балтии до 2011 года. Страны Балтии ходатайствуют о продлении миссии до 2018 года.

РИА "Новости"