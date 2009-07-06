Медведев: в России очень высокий уровень коррупции

В России очень высокий уровень коррупции, и нужно прилагать системные усилия для того, чтобы подавить ее. Как сообщает пресс-служба президента, такое мнение глава Российского государства Дмитрий Медведев высказал в интервью итальянским СМИ.

"Я считаю, что уровень коррупции в России очень высокий. И нам нужно прилагать системные усилия для того, чтобы подавить ее", - сказал Д.Медведев. Он напомнил, что для этого принят целый ряд мер, принято новое законодательство о коррупции, работают специальные механизмы, в том числе касающиеся чиновников, их отчетности, декларирования доходов и так далее.

"И мы эту работу обязательно продолжим, потому что считаем ее крайне важной. Причем она должна распространяться на всех, начиная от сотрудников милиции и заканчивая руководством государства. Это, наверное, магистральное направление для того, чтобы постараться противодействовать этому очень сложному российскому заболеванию", - подчеркнул Д.Медведев.

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