У Boeing, который летел из Еревана в Днепропетровск, отказали шасси
20:24, 04 июля 2009Мир
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Лайнер совершил аварийную посадку
В субботу у самолета Boeing 737-500, выполняющего рейс Ереван-Днепропетровск, сразу после взлета отказали шасси.
Как передает Газета.ru, после неудачных попыток закрыть шасси экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт Еревана.
Лайнер совершил аварийную посадку. Ни один из пассажиров не пострадал.
Более подробной информации о причине технического сбоя самолета пока нет . Пассажиры будут отправлены другим рейсом.
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