У Boeing, который летел из Еревана в Днепропетровск, отказали шасси

В субботу у самолета Boeing 737-500, выполняющего рейс Ереван-Днепропетровск, сразу после взлета отказали шасси.

Как передает Газета.ru, после неудачных попыток закрыть шасси экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт Еревана.

Лайнер совершил аварийную посадку. Ни один из пассажиров не пострадал.

Более подробной информации о причине технического сбоя самолета пока нет . Пассажиры будут отправлены другим рейсом.