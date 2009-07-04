Медведев заявил, что он - против «дурацких запретов» на алкоголь

Российские власти готовят ряд серьезных решений по борьбе с алкоголизацией населения, заявил в субботу президент России Дмитрий Медведев, высказавшись при этом против "дурацких запретов" на алкоголь.

"Это большая сложная тема, она не может быть разрешена при помощи дурацких запретов. Мы уже на это нарывались, но она может быть решена за счет целого комплекса мер", - сказал Медведев в ходе видеоконференции с участниками молодежного форума "Селигер 2009".

По словам президента РФ, речь идет о новых, современных, нормальных программах, которые включают в себя нормальный досуг, нормальные доходы, которые "позволят людям отдыхать по-человечески, а не просто идти в магазин, покупать бутылку и сидеть тупо на кухне, смотреть красными глазами в телевизор". "Это очень важная задача. Мы к ней вернемся, предложим целый ряд очень серьезных решений", - сказал Медведев.

РИА новости