Польша заняла особую позицию на саммите Россия-ЕС

В столице Финляндии Хельсинки проходит 18-й саммит Россия-ЕС, передает радио "Свобода".

Во встрече участвуют российский президент Владимир Путин, премьер-министр председательствующей в ЕС Финляндии Матти Ванханен, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана.

Главная тема обсуждения - экономическое сотрудничество.

Начало переговоров о новом базовом соглашении между Россией и ЕС отложено из-за позиции Польши. Варшава требует от Москвы подписания Европейской энергетической хартии и отмены ограничений на импорт польских продуктов.