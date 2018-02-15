Нынешний период в отношениях ЕС и России может стать опаснее холодной войны - посол

"Если мы не будем пытаться минимизировать угрозы, которые возникают из ситуации, которая сложилась, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война" - сказал посол.

Отношения между ЕС и Россией находятся самом низком уровне, а нынешний период может стать опаснее холодной войны.

Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Едерер в интервью газете "Коммерсант".

Он напомнил, что в период холодной войны было заключено несколько важных соглашений в области контроля над вооружениями: Договор по открытому небу, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

"Крупные державы постепенно сводят на нет Договор по открытому небу. И по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США и Россия предъявляют друг другу серьезные претензии. По мнению ряда экспертов, все это может негативно сказаться на возможном продлении истекающего в 2021 году Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). У меня все это вызывает тревогу. Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война", - сказал Едерер.

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"Отношения между Евросоюзом и Россией, как мне представляется, находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. Впрочем, есть некоторые признаки стабилизации ситуации. Но налицо взаимное отсутствие доверия, а также сильно расходящееся видение того, как мы дошли до этой стадии", - добавил он.

Посол также подчеркнул, что в то же время есть стремление обеих сторон поддерживать каналы коммуникации.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз формально утвердил решение еще на полгода продлить действие экономических санкций против России за ее агрессию в отношении Украины.