45-летняя Камерон Диаз впервые забеременела - источник

11:32, 14 февраля 2018
Мир
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Диаз и ее муж не сдавались несколько лет / Кадр из фильма Bad Teacher

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"Ее путь к материнству был тяжелым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако она не сдавалась и произошло чудо. Благодаря ЭКО она забеременела!", - сообщил инсайдер порталу InTouchWeekly, передает ТСН.

Также он добавил, что муж актрисы очень поддерживал ее. Они даже думали об услугах суррогатной матери или усыновлении, как вдруг Диаз узнала, что вскоре станет мамой.

Фотографии вероятно беременной Камерон опубликованы на сайте RadarOnline.

Ранее СМИ сообщали, что муж Диаз, фронтмен рок-группы Good Charlotte, после свадьбы решил сделать любимой оригинальный подарок и набил тату с ее именем на все тело.

Как сообщал УНИАН, ранее Ким Кардашян впервые показала новорожденную дочь Чикаго.

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Теги: #Камерон Диаз