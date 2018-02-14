45-летняя Камерон Диаз впервые забеременела - источник

Диаз и ее муж несколько лет готовились стать родителями - и в итоге чудо произошло.

Американская кинозвезда Камерон Диаз, которая впервые вышла замуж за Бенджи Мэддена в январе 2015 году, ждет ребенка. В течение нескольких лет 45-летняя Диаз вместе со своим мужем были готовы стать родителями, но этого не происходило.

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"Ее путь к материнству был тяжелым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако она не сдавалась и произошло чудо. Благодаря ЭКО она забеременела!", - сообщил инсайдер порталу InTouchWeekly, передает ТСН.

Также он добавил, что муж актрисы очень поддерживал ее. Они даже думали об услугах суррогатной матери или усыновлении, как вдруг Диаз узнала, что вскоре станет мамой.

Фотографии вероятно беременной Камерон опубликованы на сайте RadarOnline.

Ранее СМИ сообщали, что муж Диаз, фронтмен рок-группы Good Charlotte, после свадьбы решил сделать любимой оригинальный подарок и набил тату с ее именем на все тело.

Как сообщал УНИАН, ранее Ким Кардашян впервые показала новорожденную дочь Чикаго.