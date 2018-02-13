Глава МИД Нидерландов потерял должность из-за лжи о встрече с Путиным

Экс-министр назвал свою ложь "самой большой ошибкой в его политической жизни".

Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра ушел в отставку после признания, что он соврал о встрече с Путиным в 2006 году.

Во вторник в парламенте Нидерландов были запланированы дебаты относительно его признания. Однако в начале встречи Зейлстра заявил, что уходит в отставку, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Экс-министр назвал свою ложь "самой большой ошибкой в его политической жизни".

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"Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который не вызывает никаких сомнений", - сказал Зейлстра.

Представители нидерландской оппозиции заявили, что Зейлстра не заслуживает доверия. Коалиционные партии, которые сперва защищали своего министра, позже также отказались от его поддержки.

Ранее глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что солгал о своем присутствии на встрече с Путиным в 2006 году, где российский президент рассказывал о планах на "великую Россию".

В течение долгого времени Зейлстра утверждал, что был в задней комнате на даче Путина, когда услышал, как президент РФ определяет "большую Россию" как Россию, Беларусь, Украину и страны Балтии, добавляя, что "иметь Казахстан тоже хорошо".