Путин уверен, что Россия находится под санкциями США не из-за вторжения в Украину

Президент РФ заявляет, что США вводили ограничения в отношении России задолго до событий в Украине.

Президент России Владимир Путин считает, что Запад ввел санкции против России не из-за вторжения в Украину, а «потому что вот так хотят с нами работать», при этом российский президент надеется, что «им надоест».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Политика ограничений, как вы знаете, велась очень давно, – всегда, по сути дела. Поправка Джексона – Вэника была отменена, и тут же, чуть ли не в этот же день – не «чуть ли», а в этот же день, – был принят так называемый закон Магнитского. Просто, без всяких оснований. И это было еще задолго до событий в Украине, в Крыму. Просто потому, что вот так хотят с нами работать», - считает Путин.

«И повторяю: думаю, что это им самим скоро надоест – тем, кто это делает. Всё-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений», - подчеркнул он.

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По его словам, политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях – это тупиковый путь, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и убыткам.

Путин считает, что новая технологическая волна серьёзно меняет ландшафт мировой экономики.

«Если так можно сказать, сегодня карты сдаются по новой: будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появляться новые лидеры. И естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться. В такой ситуации с конкурентами, в том числе в глобальной бизнес-среде, конечно, церемониться не будут. В ход могут пойти любые формы давления, любые формы конкурентной борьбы», - сказал он.

При этом он считает, что «санкционный вызов носит неконъюнктурный характер и, скорее всего, сохранится на какую-то перспективу».

«Но повторяю: всё-таки надеюсь, что здравый смысл возьмёт верх и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнёрами в нужном направлении», - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, Конгресс США принял «Закон Магнитского» в декабре 2012 года. Документ сначала был направлен против лиц, предположительно причастных к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского в 2009 году. В список вносились те, к кому применялись персональные ограничения. Позже перечень пополнялся фамилиями людей, которых США подозревают в нарушениях прав человека. Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и арест всех счетов названного лица в американских банках.

*** Поправка Джексона – Вэника 1974 года к Закону о торговле США ограничивает торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Предложена конгрессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником. Только спустя 38 лет — 21 ноября 2012 года — действие поправки в отношении России было официально отменено Конгрессом США.