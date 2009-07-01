Лукашенко получит от МВФ на миллиард долларов больше

Международный валютный фонд (МВФ) увеличил на 1 млрд. долл. кредит, предоставляемый Беларуси в рамках программы stand-by, до 3,5 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Национального банка Беларуси.

«Предоставление Международным валютным фондом очередной транши кредита Республике Беларусь в рамках реализации совместной программы stand-by и увеличение общего объема финансирования до 3,5 млрд. долл. являются важными элементами поддержки комплекса реализуемых правительством и Национальным банком мер по защите экономики страны от негативного воздействия мирового экономического кризиса и способствуют дальнейшему укреплению финансовой стабильности», - сказал представитель управления информации.

В Нацбанке Беларуси уточнили, что решение об увеличении финансирования Беларуси было принято 29 июня на заседании Исполнительного совета МВФ по итогам первого обзора развития экономики страны.

«Дальнейшая реализация совместной программы с этой международной финансовой организацией должна стать основой для успешного преодоления экономикой республики неблагоприятных внешних воздействий и обеспечения условий для стабильного экономического роста», - подчеркнул представитель управления информации Нацбанка Беларуси.

В то же время в официальном пресс-релизе Международного валютного фонда со ссылкой на заместителя директора-распорядителя МВФ Такатоши КАТО сообщается, что решение об увеличении общего объема кредита принято в связи с тем, что экономика Беларуси в результате кризиса пострадала более сильно, чем первоначально прогнозировалось.

«Ответом на эти изменения служит усиленная стратегия стабилизации в рамках пересмотренной программы. В ней найден компромисс между принятием дополнительных мер по стабилизации с использованием всех доступных инструментов политики и усилением финансовой поддержки со стороны МВФ для покрытия дефицита финансирования на период действия программы. Она также включает усиленные меры по либерализации экономики и подготовке к приватизации в целях улучшения перспектив экономического роста на среднесрочный период», - сказал Т.КАТО.

По мнению руководства МВФ, пересмотренная договоренность поддержит экономическую программу правительства и поможет Беларуси сдержать последствия мирового финансового кризиса. «Достигнуты договоренности, что в целях сокращения дефицита финансирования на 2009 год официальные органы сохранят сбалансированный бюджет, несмотря на снижение доходов, будут проводить и впредь в надлежащей степени жесткую денежно-кредитную политику, допустят усиление гибкости обменного курса в диапазоне его колебаний, а также углубят структурные реформы», - сообщил Т.КАТО.

МВФ также положительно оценил решение белорусских властей о продолжении политики сбалансированного бюджета сектора госуправления в 2009 году, несмотря на более низкие прогнозируемые доходы, а так же «разумный план властей отложить повышение зарплаты в государственном секторе».

Т.КАТО отметил, что пересмотренная программа предусматривает более решительные меры по либерализации экономики и подготовке к приватизации, что крайне важно для улучшения перспектив долгосрочного экономического роста и внешней стабильности. «Конкретные шаги включают принятие закона о приватизации, который соответствует передовой практике, и создание агентства по приватизации, способного осуществить амбициозную программу приватизации. Другие структурные меры в рамках программы, включая законодательные изменения, направленные на повышение независимости центрального банка, а также планы по дальнейшему сокращению контроля над ценами и заработной платой и отмене обязательных целевых показателей производства и занятости для частных компаний, позволят улучшить управление и деловой климат», - заявил заместитель директора-распорядителя МВФ.

Как сообщал УНИАН, первоначально объем финансирования Международным валютным фондом Беларуси составлял приблизительно 2,51 млрд. долл. и был утвержден 12 января 2009 года. Программа stand-by для Беларуси рассчитана на 15 месяцев.