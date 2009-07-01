У побережья Катара затонуло пассажирское судно

Судно, на борту которого находились 35 пассажиров, затонуло неподалеку от порта Доха, сообщает Reuters.

На данный момент известно о пяти спасенных и обнаружении одного тела погибшего. Остальные пассажиры пока считаются пропавшими.

Как стало известно, на борту затонувшего судна находились в том числе работники компании HBK Power Cleaning - 12 непальцев и 11 индусов.