Швеция сменила Чехию в качестве председателя Евросоюза

Швеция в ближайшие полгода, с 1 июля по 31 декабря, будет председательствовать в Европейском Союзе.

Председательство перешло к ней от Чехии, сообщает радио «Свобода».

Премьер-министр Швеции Фредрик РЕЙНФЕЛЬДТ накануне заявил, что главной задачей в течение ближайших шести месяцев станет борьба с изменениями климата.

Среди приоритетов Швеции как нового председателя ЕС - также борьба с последствиями экономического кризиса, программа "Восточное партнерство", прежде всего отношения с Грузией и Украиной, а также реформа Евросоюза. Осенью, как ожидается, в Ирландии пройдет повторный референдум о ключевом Лиссабонском договоре.

Кроме того, Швеция планирует сосредоточиться на разработке и принятии Стратегии развития Балтийского моря, усилении сотрудничества в сфере юстиции, а также продолжении переговоров с Хорватией и Турцией относительно членства в Европейском Союзе.