При крушении Airbus 310 выжили двое детей

По уточненным данным в результате крушения Airbus 310 в районе Коморских островов выжили двое детей: 5-летний мальчик и 14-летняя девочка, сообщает Yemen Post со ссылкой на полицию Комор.

Ранее сообщалось, что капитан упавшего самолета также найден живым, однако эта информация не подтвердилась.

Согласно последним данным, спасатели обнаружили пять тел погибших в результате катастрофы. Газета.ру