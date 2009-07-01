США вывели войска из иракских городов

Президент США Барак Обама назвал вывод американских войск из Ирака важным шагом в истории этой страны, который, однако, готовит для иракского правительства сложные времена.

США во вторник завершили вывод боевых частей из Багдада и других иракских городов в соответствии с соглашением, предусматривающим полный вывод американских войск из Ирака к концу 2011 года. Шесть лет спустя после американского вторжения в Ирак в марте 2003 года иракские силы безопасности взяли под свой контроль города страны.

"Иракский народ законно считает события этого дня поводом для праздника. Это важный шаг вперед, с которым независимый и единый Ирак сможет сам определять свою судьбу", - сказал Обама, выступая в Белом доме по случаю начала вывода войск.

Он напомнил, что после того как США полностью передадут контроль за безопасностью в стране иракским силам, власти этой страны ждут новые вызовы. "Лидеры Ирака должны принять трудные решения, чтобы разрешить ключевые политические вопросы и упрочить уровень безопасности в стране. Не делайте ошибок, впереди трудные дни", - сказал Обама, констатировав, что насилие в Ираке в ближайшее время продолжится.

РИА "Новости"