Терпение лопнуло: французских депутатов будут штрафовать за прогулы

Последней каплей для председателя Национального собрания Франции стало появление на заседании всего 147 депутатов из 577.

Председатель Национального собрания Франции Франсуа де Руги объявил, что пропускающие заседания депутаты нижней палаты французского парламента будут подвергаться крупным штрафам.

Читайте такжеФранцузские политики, открывавшие "представительство ДНР" в Марселе, ездили на оккупированный Донбасс - СБУПоследней каплей для де Руги стало появление всего 147 депутатов из 577 на заседании, которое в рамках своего визита во Францию посетил глава Бундестага Вольфганг Шойбле, передает kommersant.ru.

Как отметил председатель Национального собрания, «единственным способом воздействовать на проблему абсентеизма является удар по кошельку прогульщиков».

Во французском законодательстве еще с 1940-х годов есть положения, позволяющие штрафовать депутатов за прогулы, однако на деле эти нормы применялись очень редко. Теперь же депутаты, которые пропустят не менее трети от всех заседаний, будут оштрафованы на 4320 евро. Те, кто пропустит половину - на 8640 евро. Для тех, кто пропустит не менее двух заседаний своих комитетов в месяц, будет отдельный штраф - 360 евро.

Сообщается, что ежегодная зарплата члена французского парламента составляет 86 516 евро с дополнительным лимитом в 64 476 евро на покрытие служебных расходов.