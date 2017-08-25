Президент Франции потратил на макияж 26 тысяч евро за три месяца

Президент Франции Эммануэль Макрон за три месяца потратил 26 тысяч евро на услуги визажиста. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на журнал Le Point.

Офис президента Франции подтвердил расходы и уточнил, что на данный момент пытаются "найти более дешевую альтернативу".

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Отчет вызвал резкую критику президента от французских пользователей социальных сетей. Отмечается, что стоимость включает в себя оплату внештатного визажиста во время телевизионных выступлений и поездок за границу.

Согласно информации, предшественник нынешнего лидера страны Франсуа Олланд платил своему мастеру около 10 тысяч евро в месяц.

Ранее сообщалось, что фотограф на мотоцикле испортил Макрону отпуск.