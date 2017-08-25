Президент Франции потратил на макияж 26 тысяч евро за три месяца

15:06, 25 августа 2017
Мир
155 0

Отчет вызвал резкую критику Макрона от французских пользователей социальных сетей.

Эммануэль Макрон / REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон за три месяца потратил 26 тысяч евро на услуги визажиста. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на журнал Le Point.

Офис президента Франции подтвердил расходы и уточнил, что на данный момент пытаются "найти более дешевую альтернативу".

Читайте такжеBloomberg: Оплошность Макрона

Отчет вызвал резкую критику президента от французских пользователей социальных сетей. Отмечается, что стоимость включает в себя оплату внештатного визажиста во время телевизионных выступлений и поездок за границу.

Согласно информации, предшественник нынешнего лидера страны Франсуа Олланд платил своему мастеру около 10 тысяч евро в месяц.

Ранее сообщалось, что фотограф на мотоцикле испортил Макрону отпуск.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #макияж Макрона#стоимость макияжа Макрона#визажист Макрона#макияж президента Франции