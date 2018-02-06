Юнкер: ни одна страна Западных Балкан не станет членом ЕС до решения споров с границами

По словам президента ЕК, 2025 год не является обязательной датой вступления этих стран в Евросоюз, а только ориентировочной, - чтобы поощрить их продолжать реформы.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что дальнейшего расширения Европейского Союза за счет стран Западных Балкан не будет до тех пор, пока не будут разрешены двусторонние споры вокруг границ.

Читайте такжеИспания хочет исключить Косово с плана расширения ЕС - СМИКак сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом Юнкер заявил в Европейском парламенте в рамках пленарного заседания сегодня в Страсбурге.

«Не может быть дальнейшего вступления стран Западных Балкан без того, чтобы сначала были разрешены споры вокруг границ. Эти проблемы должны быть решены до вступления, или последующего вступления не будет», - заявил он.

При этом Юнкер отметил, что в ЕС не утверждают, что Сербия и Черногория будут членами ЕС до 2025 года. «Мы не говорим, что Балканы - Сербия и Черногория - присоединятся к ЕС до 2025 года. Нет, это ориентировочная дата, перспектива, - чтобы мотивировать страны продолжать реформы», - напомнил он позицию Европейской комиссии.

По убеждению президента ЕК, Сербия и Черногория "могут пройти сложный путь» реформ для достижения необходимых для членства в ЕС критериев, но «споры вокруг границ между Хорватией, Сербией и Словенией должны быть разрешены». «Это двусторонние проблемы, но это также и европейская проблема. Проблема между Словенией и Хорватией должна быть решена», - сказал Юнкер.

Как известно, в июне 2017 года Арбитражный суд в Гааге вынес решение по спору между Хорватией и Словенией вокруг морской границы в Пиранском заливе на севере Адриатического моря. Своим решением суд отдал Словении около 75% вод Пиранского залива, удовлетворив позицию Любляны. В Хорватии отказались исполнять решение суда, назвав его ангажированным. Срок исполнения решения суда по Пиранскому заливу истек 29 декабря.

30 декабря хорватские полицейские на катерах сопровождали лодки хорватских рыбаков, чтобы предотвратить их возможное задержание за пребывание в водах Словении словенскими полицейскими, которые получили право за это штрафовать рыбаков.