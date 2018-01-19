Еврокомиссар заявил о перспективах балканских стран вступить в ЕС до 2025 года

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан сообщил о перспективах стран Западных Балкан присоединиться к Европейскому Союзу до 2025 года.

Об этом еврокомиссар сказал в интервью Reuters.

Отмечается, что Евросоюз начинает прилагать дипломатические усилия для ускорения шагов, которые позволят шести странам Западных Балкан приблизиться к ЕС после годов прерывистого прогресса.

«Пришло время, чтобы завершить работу 1989 года», - сказал еврокомиссар, ссылаясь на расширение ЕС в восточном направлении после падения Берлинской стены.

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«Мы установили 2025 год как ориентировочную дату для Сербии и Черногории, которая является реалистичной, но также очень амбициозной», - подчеркнул Хан.

Как отмечает издание, Албания, Босния, Македония, Черногория и Сербия надеются присоединиться к Европейскому Союзу, но эти страны видели, как в последние годы их шансы ослаблялись из-за того, что политики в ЕС теряли интерес к дальнейшему расширению Евросоюза в результате роста евроскептицизма, кризиса в еврозоне в 2009-2013 годах и референдума в Британии по выходу из ЕС.

Также отмечается, что существует много препятствий, чтобы выполнить требования для членства в ЕС.

По данным Международного валютного фонда, шесть балканских стран, включая Косово, имеют слабую банковскую и судебную системы, а доходы в регионе достигают только 30% показателя от тех стран, которые входят в еврозону.

Этот регион по-прежнему страдает от этнических конфликтов после распада Югославии в 1990-х годах. Босния остается глубоко разделенной. Сербия не признает независимость Косово и обвиняет его в попытке развязать войну с Белградом. Черногория в течение почти всего 2017 года переживала политический кризис.

В проекте плана Евросоюза относительно Балкан стратегия ЕС будет заключаться в том, чтобы Сербия и Косово достигли «нормализации отношений» до конца 2019 года.

Что касается Македонии, то ей могут предложить присоединиться к НАТО в случае, если она сможет урегулировать спор с Грецией относительно названия страны.

В свою очередь Хан выразил убеждение, что этот вопрос в конце концов может быть урегулирован после переговоров ООН уже в этом месяце.