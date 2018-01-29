В Кремле назвали Путина "лидером политического олимпа"

В Кремле заявили, что не рассматривают Навального как угрозу.

В Кремле заявили, что не рассматривают Алексея Навального как угрозу, потому что президент РФ Владимир Путин - «лидер политического олимпа».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле Навального как политическую угрозу.

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Говоря о прошедших в России 28 января акциях, пресс-секретарь Путина отметил, что главное при их проведении - обеспечение безопасности и общественного порядка. «Позиция в данном случае достаточно последовательная. Вы знаете, что в каких-то населенных пунктах эти акции, кстати, говорят, достаточно немногочисленные, были согласованы, что соответствует закону. В каких-то местах они не были согласованы, и последовал демонстративный отказ от альтернативных предложений мест проведения, и в этом случае они не соответствовали законодательству. И конечно, здесь главное, чтобы обеспечивалась законность, безопасность и общественный порядок», - сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что Путин является «абсолютным лидером политического олимпа в России, и вряд ли кто-то сможет с ним серьезно конкурировать».

«Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России, вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, скажем так, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать. Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше», - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли участие граждан в прошедших по всей России акциях сказать что-либо о популярности Путина.

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Навальный организовал 28 января «Забастовку избирателей» в знак протеста против запрета участвовать в президентских выборах РФ в марте 2018 года. Он называет эти выборы нечестными и призывает своих сторонников не участвовать в голосовании. Акция прошла в десятках российских городов, в ней участвовали тысячи человек. Несколько сотен человек были задержаны правоохранительными органами.