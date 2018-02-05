Опубликованы документы, найденные у пилота сбитого в Сирии Су-25

00:32, 05 февраля 2018
Мир
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Документы, найденные у российского летчика Су-25 / фото Directorate 4

Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

На фотографии видно удостоверение пилота на имя майора Филиппова Романа Николаевича.

Также у него найдены два неподписанных рапорта на представление майора Филиппова к государственной награде.

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Помимо этого, у пилота при себе были кнопочный мобильный телефон и кошелек.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

Сообщалось, что погибший пилот сбитого российского штурмовика Су-25 отстреливался на земле после приземления.

Позже появились сообщения СМИ, о том, что пилот оказался бывшим украинским военным. Однако журналист Юрий Бутусов впоследствие опроверг эту информацию заявив, что убитый в Сирии российский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины.

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Теги: #война в Сирии#российский штурмовик в Сирии#су-25 в Сирии