Израиль в знак протеста отзывает своего посла из Польши – СМИ

Соответствующее решение может быть принято уже сегодня.

Израиль сегодня примет решение об отзыве своего посла из Польши в ответ на одобрение польским Сенатом скандального законопроекта об Институте национальной памяти, который вызвал жесткую реакцию Израиля.

Читайте такжеИзраиль вслед за Украиной выразил обеспокоенность польским законом о трактовке истории В связи с решением премьер министра Беньямина Нетаньяху посол Анна Азари будет вызвана в Израиль и дипломатическая миссия в Польше останется без посла. Соответствующее решение может быть принято сегодня, 1 февраля, сообщает Onet.Wiadomosci со ссылкой на собственный источник.

"Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами, поскольку до тех пор, пока напряжение не снизится, нового посла не будет", - пояснил источник издания.

Как сообщал УНИАН, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти, отметив, что он может иметь последствия для отношений Варшавы с США и Израилем.