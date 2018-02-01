Мэй хочет сузить права граждан ЕС после Brexit

Между Лондоном и Брюсселем назревает очередной спор относительно условий Brexit. Речь идет о правах граждан Союза в королевстве после выхода из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила за то, чтобы не предоставлять гражданам Евросоюза, которые прибудут в королевство после Brexit, тех же прав, как тем, кто въехал раньше.

Во время визита в Китай в четверг, 1 февраля, она заявила, что Лондон будет бороться с предложениями сохранять полные права на жительство для приезжих из ЕС, как пишет DW.

"Убеждена, что есть четкая разница между теми, кто прибыл к выходу Великобритании из ЕС, и теми, кто приедет, зная, что Соединенное Королевство уже не член Евросоюза", - сказала она.

Читайте такжеСовет ЕС назвал дату исключения Британии из Евросоюза

Вопрос миграции был одним из ключевых во время референдума о Brexit, в Великобритании проживают около трех миллионов граждан других стран ЕС. Брюссель предлагал Лондону сохранить статус-кво на некоторое время и после "развода", до конца 2020 года. Мэй выступила против.

Во время визита в Китай Мэй встречается с китайским лидером Си Цзиньпином. Анонсировано, что темой переговоров станут торговля, международная безопасность и проблемы с охраной окружающей среды. Кроме того, ожидается нарушение темы прав человека в бывшей британской колонии Гонконг, где Пекин, вопреки духу Совместной китайско-британской декларации 1984 года о передаче суверенитета, пытается демонтировать автономию и преследует демократических активистов.