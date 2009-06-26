Путин предложил россиянам меньше пить

14:15, 26 июня 2009
Мир
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Премьер РФ о здоровье нации

Борьба с алкоголизмом и табакокурением должна стать основным направлением в борьбе за здоровье нации. Такое мнение высказал премьер-министр России Владимир Путин на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чэнь, передает ИТАР-ТАСС . «Вы упомянули о табакокурении, нам бы еще пить поменьше. Это бы серьезно повлияло на здоровье нации, можно даже не сомневаться», - сказал он.

«Я считаю, мы должны следовать Вашим рекомендациям по пропаганде здорового образа жизни, и это должно быть основным направлением нашей работы в этой сфере», - добавил российский премьер. При этом Россия должна объединить свои усилия в этой сфере с ВОЗ. 

Газета.ру

 

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