Путин предложил россиянам меньше пить

Борьба с алкоголизмом и табакокурением должна стать основным направлением в борьбе за здоровье нации. Такое мнение высказал премьер-министр России Владимир Путин на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чэнь, передает ИТАР-ТАСС . «Вы упомянули о табакокурении, нам бы еще пить поменьше. Это бы серьезно повлияло на здоровье нации, можно даже не сомневаться», - сказал он.

«Я считаю, мы должны следовать Вашим рекомендациям по пропаганде здорового образа жизни, и это должно быть основным направлением нашей работы в этой сфере», - добавил российский премьер. При этом Россия должна объединить свои усилия в этой сфере с ВОЗ.

Газета.ру