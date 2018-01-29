Из России сбежала гомосексуальная пара после подтверждения брака

18:46, 29 января 2018
Мир
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Из России сбежала гомосексуальная пара после подтверждения брака / фото Facebook Войцеховского

«Российска ЛГБТ-сеть» сообщила, что причиной такого решения стала «реальная угроза свободе и безопасности» мужчин.

Полиция заявила, что несмотря на то, что никакого преследования со стороны государственных органов в отношении Павла и Евгения не будет, они не могут гарантировать безопасность пары, если в отношении них будут приниматься любые действия со стороны гомофобных лиц или движений.

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Молодые люди были вынуждены поменять паспорта на чистые, а МВД России открыло дело за порчу документов.

Ранее Павел Стоцко заявил об угрозах, которые поступают в его адрес в социальных сетях. Его родственникам звонят неизвестные и угрожают увольнением с работы.

Заключать однополые браки в России не разрешается. В стране действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Европейский суд по правам человека признал эту меру дискриминационной.

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