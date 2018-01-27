Россиянин, зарегистрировавший однополый брак в Москве, заявляет об угрозах

Заключать однополые браки в России не разрешается. В стране действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Россиянин Павел Стоцко, 25 января объявивший об однополом браке, заявил об угрозах, которые поступают в его адрес в социальных сетях. Его родственникам звонят неизвестные и грозят увольнением с работы, сообщил он российской службе Радио Свобода.

Накануне стало известно о визите полиции к родителям Стоцко. Полицейские пришли без ордера на обыск под предлогом того, что во дворе дома совершено преступление. При этом они интересовались, почему Павел не находится по месту жительства.

В пятницу Министерство внутренних дел назвало паспорта однополой пары недействительными. По словам представителя МВД России Ирины Волк, по факту случившегося проводится проверка. Сотрудница, поставившая штамп о регистрации брака, и ее руководитель будут уволены.

«МВД вывело ситуацию за рамки ЛГБТ-сообщества и за рамки обсуждения однополых браков и нарушило права сотрудницы, которая действовала в соответствии с законом», – заявил Павел Стоцко.

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Он также сообщил, что намерен обратиться в суд и добиваться отмены решения о признании недействительными паспортов и решения об увольнении сотрудницы МВД.

Россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в Дании, после чего подали документы в многофункциональный центр услуг в Москве. Там им официально подтвердили законность союза.

При этом в самой службе позднее заявили, что ее сотрудники не обладают подобными полномочиями и что решения должен принимать ЗАГС.

Заключать однополые браки в России не разрешается. В стране действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Европейский суд по правам человека признал эту меру дискриминационной.