В центре Москвы усилены меры безопасности в преддверии акции сторонников Навального (фото)

На прилегающих улицах припаркованы автомобили ОМОН и Росгвардии.

В центре Москвы, на улице Тверской, усилены меры безопасности в преддверии несанкционированной акции российской оппозиции.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, кроме того на Пушкинской и Триумфальной площадях дежурят усиленные наряды полиции, дружинники, а также правоохранители со служебными собаками.

На прилегающих улицах припаркованы автомобили ОМОН и Росгвардии.

На данный момент ситуация спокойная и сторонников оппозиционера Алексея Навального в центре российской столице не наблюдается.

Как сообщал УНИАН, в России проходит «забастовка избирателей» против недопуска Навального на выборы президента РФ, силовики обещают препятствовать несанкционированным акциям протеста. В разных городах уже задержаны десятки участников протестов.

Читайте такжеПо всей России сторонники Навального вышли на акции протеста, есть задержанные

26 января в Кремле предупредили граждан России об ответственности за выход на несанкционированную акцию протеста 28 января по призыву российского оппозиционера Навального.

25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону, граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия или погашения судимости.

Навальный назвал решение ЦИК незаконным.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - день аннексии украинского Крыма.