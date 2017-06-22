Власти России призвали туристов сделать прививку в связи с гей-парадами в Европе
Медики рекомендуют вакцину против гепатита А мужчинам, практикующим однополый секс. Роспотребнадзор озаботился сильнее и предостерег туристов, которые могут попасть на гей-парады в Европе.
Роспотребнадзор призвал россиян, выезжающих в страны Европы, где проходят ЛГБТ-фестивали, предварительно привиться от гепатита А, сообщает РБК.
«В период с июня по сентябрь 2017 года пройдут несколько национальных и международных парадов лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), в том числе всемирный фестиваль в Мадриде с 23 июня по 2 июля 2017 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие до двух миллионов человек из разных стран мира», - сообщил Роспотребнадзор.
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В ведомстве подчеркнули, что хотя риск передачи вируса пищевым и водным путями в Испании невысок, «вероятность контактного пути передачи инфекции оценивается как высокая, особенно среди «мужчин, практикующих секс с мужчинами».
«С целью профилактики заболевания выезжающим в страны Европейского региона рекомендуется сделать прививку против гепатита А», - резюмирует Роспотребнадзор.
По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), на который ссылается Роспотребнадзор в своем сообщении, с июня 2016 года в странах Европы зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А. Сейчас ведомству известно более, чем об 1 тыс. подтвержденных случаях заболевания в 15 странах Европы - Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.
При этом большинство заболевших выявлено среди «мужчин, которые практикуют секс с мужчинами», подчеркнули в Роспотребнадзоре, выражая «особую озабоченность» возможным дефицитом вакцины против этого вируса из-за популярности в Европе гей-фестивалей.
Отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на который ссылается Роспотребнадзор, был опубликован на сайте организации 7 июня. В отчете речь идет об участившихся случаях заболеваемости гепатитом А и рекомендации региональным контактным пунктам ВОЗ донести информацию о возможной эпидемии среди геев в своей стране.
«Для мужчин, практикующих секс с мужчинами, основной фактор риска связан с передачей вируса половым путем - в частности оральным, анальным способом. Большинство пострадавших стран регулярно рекомендуют вакцину против гепатита А геям», - говорится в документе ВОЗ.