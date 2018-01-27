Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 95 человек

Минздрав страны допускает, что количество погибших может возрасти еще.

В результате подрыва автомобиля со смертником в Кабуле погибли уже 95 человека. Еще 158 человек получил ранения.

Читайте такжеУ иностранных посольств в Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшиеВ Министерстве здравоохранения страны сообщают, что количество погибших может расти, сообщает Reuters.

Как сообщал УНИАН, в Кабуле произошел мощный взрыв в районе, где расположены министерства и здания дипломатических учреждений. Изначально сообщалось о 17 погибших и 110 раненых.

Взрывчатка была заложена в автомобиль скорой помощи. Машина подъехала к зданию Консульства мира Афганистана на улице, где расположено большое количество дипломатических учреждений. Через некоторое время после остановки карета скорой взорвалась. Взрыв произошел неподалеку от представительства Евросоюза.

Ответственность взяли на себя террористы "Талибана".

Ранее сообщалось, что количество погибших в Кабуле увеличилось до 40 человек. Еще 140 получили ранения.

В результате взрыва возле дипломатических учреждений в столице Афганистана Кабуле граждане Украины не пострадали.