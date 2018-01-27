Взрыв в Кабуле: количество погибших выросло до 17, раненых - до 110, ответственность взял на себя "Талибан" (фото)

Количество пострадавших постоянно растет.

В результате взрыва в Кабуле погибли как минимум 17 человек. Ранения получили как минимум 110 человек, но количество пострадавших постоянно растет.

Об этом сообщил Reuters представитель местного минздрава, пишет 112.ua.

Ответственность за взрыв взяло на себя движения "Талибан".

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Напомним, что "Талибан" взял на себя и ответственность за нападение на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле неделю назад.

Сообщается, что бомба взорвалась на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий. По одним данным, взорвалась бомба, спрятанная в машине скорой помощи, по другим - взорвался террорист-смертник. По словам очевидцев, на которых ссылается Aljazeera, прозвучало три взрыва.