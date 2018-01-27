По предварительным данным, украинцев среди пострадавших в результате взрыва в Кабуле нет - МИД

В результате теракта в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек, еще 140 получили ранения.

По предварительным данным, украинцев среди пострадавших в результате взрыва в Кабуле нет.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter.

«По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате кровавого теракта в Кабуле 27.01.», - написала она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, в Кабуле в результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек, еще 140 получили ранения.

Взрывные устройства были установлены в автомобиле скорой помощи на многолюдной улице, ведущей к старому зданию Министерства внутренних дел Афганистана и нескольких посольств.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Талибан".