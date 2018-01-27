Великобритания строит радиолокатор на случай российской агрессии

Радар позволит военно-воздушным силам контролировать воздушное пространство на север от Британии и далее через Норвежское море, "укрепив суверенный потенциал Великобритании в период повышенной активности России".

Великобритания решила построить на Шетлангдских островах новый радиолокатор, чтобы защититься в случае российской агрессии.

Об этом заявил начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Стивен Хиллиер, сообщает сайт британского минобороны, пишет Европейская правда.

Радарная система будет размещена на базе "Сакса Ворд". Ее стоимость – 10 миллионов фунтов стерлингов. Радар будет получать информацию, а затем передавать ее в национальный центр быстрого реагирования.

A new RAF radar facility reinforcing the UK's ability to track aircraft will be powered up ready to operate soon. @ChiefofAirStaff visited the site of the new £10m Remote Radar Head facility, at Saxa Vord, Unst, Shetland, to inspect its progress. Read more https://t.co/h5irwBvFF1pic.twitter.com/k1C6RLPt6w — Royal Air Force (@RoyalAirForce) January 26, 2018

Радар позволит военно-воздушным силам контролировать воздушное пространство на север от Британии и далее через Норвежское море, "укрепив суверенный потенциал Великобритании в период повышенной активности России", говорится в сообщение министерства.

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"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар является жизненно важным элементо для безопасности Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них. Действия России не ограничатся границами Восточной Европы", — отметил министр оборои Британии Гэвин Уильямсон.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что приведет к "тысяч и тысяч жертв".