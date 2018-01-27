Великобритания строит радиолокатор на случай российской агрессии

15:15, 27 января 2018
Мир
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Британия строит радиолокатор на случай российской агрессии / фото get-visa.ua

Об этом заявил начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Стивен Хиллиер, сообщает сайт британского минобороны, пишет Европейская правда.

Радарная система будет размещена на базе "Сакса Ворд". Ее стоимость – 10 миллионов фунтов стерлингов. Радар будет получать информацию, а затем передавать ее в национальный центр быстрого реагирования.

Радар позволит военно-воздушным силам контролировать воздушное пространство на север от Британии и далее через Норвежское море, "укрепив суверенный потенциал Великобритании в период повышенной активности России", говорится в сообщение министерства.

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"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар является жизненно важным элементо для безопасности Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них. Действия России не ограничатся границами Восточной Европы", — отметил министр оборои Британии Гэвин Уильямсон.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что приведет к "тысяч и тысяч жертв".

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Теги: #агрессия РФ#российская агрессия в Европе#радиолокатор в Британии