ЕС должен стать сплоченнее и быстрее в принятии решений - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что Евросоюз должен более сплоченно действовать на мировой арене и принимать быстрые решения.

Только так ЕС может утвердиться в мире, заявила Меркель после встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в Софии в воскресенье, 21 января, сообщает DW.

Меркель прибыла с визитом в Болгарию, которая сейчас имеет полугодовое председательство в совете ЕС. Немецкий канцлер, которая в прошлую пятницу обсуждала темы более тесного сотрудничества с президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнула, что Евросоюз должен лучше сотрудничать и реорганизовать сотрудничество по целому ряду тем - начиная с политики безопасности и экономики и заканчивая исследовательской политикой. "Мы хотим утвердить себя в мире, мы хотим поднять наш голос, воплощать наши ценности. Это, конечно, означает, что мы должны совместно действовать", - подчеркнула Меркель.

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Она также обсудила с главой болгарского правительства стратегические отношения с Китаем. Ранее сообщалось о попытках Китая провести отдельный диалог с 16-ю странами Восточной и Юго-Восточной Европы, некоторые из которых являются членами Евросоюза. "В этом вопросе мы должны действовать заодно", - подчеркнула Меркель. Кроме того, она призвала к более быстрым реформам в Евросоюзе. "На сегодня время играет значительную роль, - отметила канцлер. - Мы как европейцы должны стать немного быстрее".

Напомним, в декабре прошлого года Ангела Меркель заявляла, что Германия и Франция планируют к марту 2018 года утвердить совместное предложение по реформе Евросоюза и Еврозоны. Тогда же Эммануэль Макрон заявил о намерениях согласовать "дорожную карту" реформ со всеми лидерами Еврозоны до июня этого года.