Канцлер Германии Ангела Меркель удостоена награды Ордена францисканцев «Лампада мира».

Как передает DW со ссылкой на Радио Ватикана, глава немецкого правительства стала лауреатом за вклад в укрепление мира.

Отмечается, что вручение награды состоится весной 2018 года в итальянском городе Ассизи.

«В Германии и Европе в целом Ангела Меркель отличилась вкладом в процесс примирения для достижения мирного сосуществования народов», - говорится на сайте радиостанции.

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«Лампада мира» символизирует послание святого Франциска Ассизского «Господи, сделай меня орудием Твоего мира… Там, где тьма - приносить свет».

В прошлом году лауреатом награды Ордена францисканцев стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, который внес большой вклад в разрешение конфликта между властями страны и боевиками FARC. За это он также был удостоен Нобелевской премии мира за 2016 год.