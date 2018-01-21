Атака боевиков на отель Intercontinental: консул вылетел в Кабул в связи с гибелью украинцев

Консул Украины в Таджикистане немедленно вылетает в Кабул в связи с гибелью украинцев во время нападения террористов на отель Intercontinental.

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Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, по последней информации, поступающей в МИД, в результате вчерашнего террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил этот ужасный террористический акт и выразил соболезнования семьям погибших.

Консул Украины в Таджикистане немедленно вылетает в Кабул.

Уже установлены контакты с консульскими сотрудниками аккредитованных в Афганистане дипломатических представительств дружественных Украине государств, которые уже сейчас оказывают помощь.

Более подробную информацию для медиа МИД сообщит в понедельник утром.

Вечером 20 января в Кабуле пятеро террористов проникли в Intercontinental Hotel. По последним данным, в результате нападения погибли не менее 43 человек.

Удалось спасти 126 человек, среди них 41 иностранца.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Сегодня, 21 января, министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что среди погибших в результате нападения на отель Intercontinental в Кабуле один украинец.

Позже он сообщил, что граждан Украины среди жертв атаки террористов может быть больше.