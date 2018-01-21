В МИД обнародовали информацию относительно погибшего в Кабуле украинца

Погибший в теракте в Кабуле украинец, по предварительной информации, был одним из сотрудников местной авиакомпании.

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает Громадське радио.

Кроме погибшего украинца, в гостинице находилось еще несколько граждан Украины. Они сейчас находятся в безопасности, однако нуждаются в поддержке.

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"В связи с этим консул Украины вылетает в Кабул. Там, на месте, он проведет скоординированные меры по обеспечению и поддержке граждан Украины, которые находятся в столице, и все необходимые процедурные действия, которые совершаются в случае смерти гражданина Украины", — отметил чиновник.

В МИД не уточнили количество украинцев, которые находились в отеле.

Ранее сообщалось, что вчера, 20 января, около 21.00 несколько боевиков напали на отель в Кабуле. По неофициальной информации, в отеле проходила IT-конференция. Правоохранители сообщили, что погибли по меньшей мере 5 человек, 6 - получили ранения. Среди погибших - двое нападавших, которых было ликвидировано.