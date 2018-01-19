В Турции автобус вылетел с заснеженной трассы и перевернулся, погибли шесть человек
Водитель потерял управление, автобус вылетел с шоссе и скатился к замерзшему ручью.
В Турции в провинции Муш в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся автобус, шесть пассажиров погибли и 20 травмированы. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.
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«Автобус, который перевозил пассажиров, в пятницу перевернулся и слетел в ручей в восточной турецкой провинции Муш в результате шесть человек погибли и 20 травмированы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел на скоростной трассе Муш-Сольхан после того, как водитель автобуса потерял управление. Он вылетел с шоссе и скатился к замерзшему ручью.
Автобус перевозил пассажиров из провинции Хатай. Травмированные доставлены в больницу в Муше и Сольхане. В восточных и юго-восточных регионах Турции наблюдаются заморозки и сильный снег.
Как сообщал УНИАН, 18 января в Казахстане в результате пожара в автобусе сгорели 52 человека.