Сгорели полсотни человек: появились жуткие кадры пожара в автобусе в Казахстане (фото, видео)

В Казахстане 18 января во время движения загорелся автобус "Икарус" с пассажирами, 52 человека погибли.

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В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителей, их гражданство устанавливается. 5 пассажирам, которым удалось выбраться, предоставляется медицинская помощь, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Ранее в сети появилось видео охваченного огнем автобуса, загоревшегося в Казахстане 18 января во время движения.