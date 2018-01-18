Сгорели полсотни человек: появились жуткие кадры пожара в автобусе в Казахстане (фото, видео)

10:10, 18 января 2018
Мир
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Только пяти людям удалось выбраться из транспорта, остальные погибли.

Люди сгорели заживо / фото emer.gov.kz

В Казахстане 18 января во время движения загорелся автобус "Икарус" с пассажирами, 52 человека погибли.

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В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителей, их гражданство устанавливается. 5 пассажирам, которым удалось выбраться, предоставляется медицинская помощь, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Ранее в сети появилось видео охваченного огнем автобуса, загоревшегося в Казахстане 18 января во время движения.

фото instagram.com/askar_aktileu

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Сообщение, распространенный Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu)

#ақтөбеоблысы #икарус #өрт #52қаза

Сообщение, распространенный Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu)

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