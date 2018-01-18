Сгорели полсотни человек: появились жуткие кадры пожара в автобусе в Казахстане (фото, видео)
10:10, 18 января 2018Мир
6908 0
Только пяти людям удалось выбраться из транспорта, остальные погибли.
Люди сгорели заживо / фото emer.gov.kz
В Казахстане 18 января во время движения загорелся автобус "Икарус" с пассажирами, 52 человека погибли.
Читайте такжеВ Казахстане в результате пожара в автобусе сгорели 52 человека
В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителей, их гражданство устанавливается. 5 пассажирам, которым удалось выбраться, предоставляется медицинская помощь, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Ранее в сети появилось видео охваченного огнем автобуса, загоревшегося в Казахстане 18 января во время движения.
фото instagram.com/askar_aktileu
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter