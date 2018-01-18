Погибли 52 человека: появилось видео горящего автобуса в Казахстане

В сети появилось видео охваченного огнем автобуса, загоревшегося в Казахстане 18 января во время движения.

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Причина возгорания пока не сообщается. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане в результате пожара в автобусе сгорели 52 человека. В салоне находилось 57 человек, возгорание произошло во время движения.

По сообщениям СМИ, в автобусе находились граждане Узбекистана. Пять человек смогли выбраться из транспорта самостоятельно.