Погибли 52 человека: появилось видео горящего автобуса в Казахстане
09:44, 18 января 2018Мир
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О причинах инцидента пока не сообщается. Известно, что автобус загорелся на ходу.
В сети появилось видео охваченного огнем автобуса, загоревшегося в Казахстане 18 января во время движения.
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Причина возгорания пока не сообщается. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале.
Как сообщал УНИАН, в Казахстане в результате пожара в автобусе сгорели 52 человека. В салоне находилось 57 человек, возгорание произошло во время движения.
По сообщениям СМИ, в автобусе находились граждане Узбекистана. Пять человек смогли выбраться из транспорта самостоятельно.
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