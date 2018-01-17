В Европарламенте обсудят влияние российской пропаганды на страны ЕС

Сегодня в Европейском парламенте состоятся дебаты на тему "Россия - влияние пропаганды на страны ЕС".

Об этом говорится в повестке дня заседания Европарламента на 17 января. Дебаты должны состояться в 15.00 по местному времени.

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"Каждый месяц одна из политических фракций имеет возможность сама выбрать актуальную тему для дебатов. На этот раз это делает фракция EPP (European People's Party, Европейская народная партия), которая выбрала тему "Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского союза", - отметила ранее официальный представитель Европарламента Маржорі ван ден Бруке, сообщает "Европейская правда".

Издание также отмечает, что евродепутаты уже заявляли в 2016 году, что "Кремль активизировал свою пропаганду против ЕС".

Как сообщал УНИАН, в Молдове президент Игорь Додон отказался подписать принятый парламентом закон о борьбе с российской пропагандой. Однако спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместо Игоря Додона подписал закон, запрещающий ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ.